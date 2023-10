Fußballer von Germania Mittweida und SC Altmittweida gehen mit unterschiedlichen Erwartungen in Heimspiele

In der Fußball-Landesklasse sind Germania Mittweida und der SC Altmittweida zuhause gefordert. Die Vorzeichen dafür sind allerdings komplett gegensätzlich.

Mittweida. Auf die Fußballer des SV Germania Mittweida (6. Platz/20 Punkte) und des SC Altmittweida (9./8) warten im November und Dezember noch richtig knackige Aufgaben aus dem oberen Tabellendrittel. Umso wichtiger ist für beide Teams der kommende Spieltag. Die Mittweidaer empfangen am Samstag Empor Hartmannsdorf (12./6) am Schwanenteich, die SCA-Kicker am Sonntag die SG Kesselsdorf (10./7) an der Reichskrone.

SCA-Coach hofft auf Leistungssteigerung

Die Vorzeichen dafür sind allerdings komplett unterschiedlich. "Ich gehe eher mit einer gedämpften Erwartungshaltung in die Partie", sagt SCA-Trainer Sebastian Groh. "Die Kesselsdorfer haben nicht umsonst am vergangenen Wochenende gegen Germania gepunktet. Für uns wird es schwer, ein Duell auf Augenhöhe hinzubekommen, vor allem aufgrund unserer personellen Lage." Sieben Ausfälle hat der Trainer am Sonntag zu beklagen. "Wichtig wird es für uns, dass wir zumindest eine bessere Leistung als zuletzt in Meißen auf den Platz bringen. Aber ich schätze die Kesselsdorfer schon als starken Kontrahenten ein." Der Spielplan will es so, dass die Altmittweidaer meist auf jenes Team treffen, gegen das die Germania in der Woche zuvor spielte. "Manchmal nutze ich das auch aus und schaue mir die Partien in Mittweida an", sagt Groh. "Aber nach unserem 0:4 in Meißen hatte ich am Sonntag keine Lust, nach Kesselsdorf zu fahren."

Germania will positiven Lauf fortsetzen

Dort erkämpfte sich Germania Mittweida ein 2:2. Nun sollen es gegen Empor Hartmannsdorf wieder drei Punkte werden. "In der vergangenen Saison haben wir gegen Hartmannsdorf nur einen Zähler geholt. Das wurmt mich noch etwas", sagt Germania-Trainer Sebastian Voigt. "Es wäre gut, wenn wir im Hinblick auf die nächsten Partien noch einmal nachlegen." Der Germania-Trainer erwartet ein Duell auf Augenhöhe am Schwanenteich. "Die Hartmannsdorfer haben eine ähnliche, körperbetonte Spielweise wie wir. Ich hoffe allerdings, dass wir mit viel Selbstvertrauen auftreten und unseren positiven Lauf fortsetzen." Gewarnt sei seine Mannschaft dennoch. "Die Hartmannsdorfer lagen gegen Stahl Riesa in der vergangenen Woche schnell mit 2:0 in Führung." Personell kann der Mittweidaer Trainer fast aus dem Vollen schöpfen. Luca Wende fehlt berufsbedingt, Christian Schmidt noch monatelang. "Ansonsten dürften alle Jungs an Bord sein." Die Germania ist in Heimspielen in dieser Saison noch ungeschlagen.