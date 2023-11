Gastgeber punkten zum Auftakt

Die Hockey-Cracks des Freiberger HTC haben zum Start der Hallensaison remis gespielt. Während der Punkt für die Damen ein Erfolg war, trauerten die Herren am Ende zwei Zählern nach.

Die Aktiven des Freiberger HTC haben zum Start in die neue Saison im Hallenhockey zwei Punkte verbucht. Die Oberliga-Damen erkämpften in der Heubner-Sporthalle ein 1:1 gegen Regionalliga-Absteiger ESV Dresden, während sich die Herren in der Verbandsliga vom Cöthener HC II mit einem 5:5 trennten, dabei aber einen sicher geglaubten...