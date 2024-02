Germania gleich doppelt am Ball

Die Fußballer des SV Germania Mittweida haben nur noch gut eine Woche Zeit, bis es für sie wieder um Punkte geht. Sie starten am 10. Februar mit dem Nachholspiel beim BSC Freiberg in das Pflichtspieljahr. Davor gibt es noch zwei Testspiele. Am Donnerstagabend waren die Germania-Kicker bei Sachsenligist VfB Fortuna Chemnitz zu Gast...