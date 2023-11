Germania macht zu Hause kurzen Prozess

Fußball-Landesklasse: Mittweidaer gewinnen gegen Großenhainer FV überzeugend mit 4:0

Mit einem überzeugenden 4:0-Heimsieg gegen den Großenhainer FV sind die Fußballer des SV Germania Mittweida in der Tabelle an ihrem Gegner vorbeigezogen und rückten auf den 4. Platz nach vorn. Damit bleiben die Germania-Kicker in dieser Hinrunde in den Heimspielen bei sechs Siegen und einem Unentschieden ungeschlagen.