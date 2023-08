Germania Mittweida beginnt mit Sachsenpokalspiel beim Radeberger SV die Pflichtspielsaison

Der SV Germania Mittweida startet am Samstag mit dem Pokalspiel beim Radeberger SV in die Pflichtspielsaison. Im Vorfeld hatten einige Spieler dafür sogar zu ungewöhnlichen Zeiten trainiert.

Mittweida. Die 1. Runde im Sachsenpokal, die seit Jahren immer schon vor Punktspielstart ausgetragen wird, nutzen die meisten Fußballteams noch einmal für einen Test unter Wettkampfbedingungen. Beim SV Germania Mittweida hätte sich im 2022 ein Weiterkommen aber durchaus gelohnt. Die Mittelsachsen zogen damals in einem tollen Spiel gegen die BSG Stahl Riesa mit 2:3 den Kürzeren. Die Elbestädter bekamen für die 2.Runde mit dem Chemnitzer FC schon einen Kracher zugelost - und unterlagen gegen den späteren Finalisten vor 1112 Zuschauern mit 0:5.

Gegner ist für Germania neu

"Diese Niederlage gegen Riesa ärgert mich schon noch, aber unser Gegner war damals die klar bessere Mannschaft", blickt Germania-Trainer Sebastian Voigt noch einmal zurück. "So ein Pokalspiel gegen den CFC wäre dann natürlich eine schöne Sache für den Verein gewesen, doch das ist nun abgehakt." Denn am Samstag möchte der Germania-Coach nicht so weit fahren, um am Ende auszuscheiden, betont er. Im diesjährigen Erstrundenspiel gastieren die Mittweidaer beim Radeberger SV (Landesklasse Ost), der im Vorjahr nach hartem Kampf in Runde 1 gegen Oberligist Bischofswerdaer FV die Segel streichen musste (1:3). Der Gegner ist den Mittweidaern allerdings völlig unbekannt. Als die Ostsachsen vor wenigen Jahren für eine Saison in der Landesklasse Mitte auch Gegner von mittelsächsischen Teams gewesen sind, gingen die Mittweidaer noch in der Sachsenliga auf Punktejagd.

"Ich habe nur gelesen, dass sie vier langjährige Leistungsträger abgeben mussten. Ihre Testspiele haben sie meist gegen unterklassige Teams gewonnen, während es gegen die höherklassigen auch hohe Niederlagen gab", fasst Sebastian Voigt zusammen. "Wir werden den Radebergern genauso unbekannt sein, wie sie es für uns sind", denkt der Coach. Durch Verletzungen und Urlauber muss Voigt allerdings etwas puzzeln, was die Aufstellung angeht. "Praktisch eine halbe Stammelf steht uns noch nicht zur Verfügung."

Somit werden die Mittweidaer Neuzugänge gleich im ersten Pflichtspiel etwas mehr im Fokus stehen. "Zwei von ihnen werden mitfahren, einer ist noch fraglich und mit Nico Lotze fällt einer aber definitiv aus", sagt der Trainer. Vom TSV Einheit Claußnitz wechselten im Sommer Nico Götze und Leandro Schüßler nach Mittweida. "Nico war früher schon bei uns. Wir wissen natürlich schon, was wir an ihm haben." Leandro Schüßler ziehe ebenfalls ordentlich mit, so der Coach. "Er ist von Haus aus ein athletischer Spieler, was ihm in unserer Mannschaft schon sehr hilft. Spannend wird es werden, wenn das Spiel etwas schneller wird, wie er sich dann entwickelt."

Teilweise Training am Vormittag

Fraglich ist noch der Einsatz des vierten Neuzugangs, Robert Wiejak. Der Pole setzte in den vergangenen Tagen etwas mit dem Training aus, zuvor hinterließ er einen vielversprechenden Eindruck. "Er arbeitet im Logistikzentrum in Berbersdorf als Kommissionierer und hat immer nur einen Wochentag sowie samstags frei", erklärt Sebastian Voigt. Darum ließ sich der Coach, der als Lehrer selbst gerade Ferien hat, zu einer ungewöhnlichen Maßnahme hinreißen: Wir haben in diesen Wochen tatsächlich an manchen Tagen mit einigen Jungs auch vormittags trainiert. Ab und an war auch ein Torwart dabei, ansonsten beschränkten sich die Übungen natürlich viel auf den Kraft- und Ausdauerbereich." Voigts Ziel sei es, alle seine Spieler bis zum Punktspielstart am 20. September gegen den Heidenauer SV bei 100 Prozent Fitness zu haben. Auch dafür soll das Pokalspiel in Radeberg an diesem Samstag dienen.

Fußball Sachsenpokal 1. Runde - Sa., 15 Uhr: Radeberger SV - SV Germania Mittweida (Stadion Schillerstraße)