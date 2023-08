Germania Mittweida hadert mit Schiedsrichter

Die Mittweidaer Landesklasse-Fußballer haben deutlich mit 0:5 (0:3) bei Stahl Riesa verloren. Zwei strittige Situationen Mitte der 1. Halbzeit sorgten schon für eine Vorentscheidung.

Mittweida. So wie Union Berlin im Bundesliga-Spiel in Darmstadt haben auch die Landesklasse-Fußballer des SV Germania Mittweida am Samstagnachmittag ab der 20.Minute in Unterzahl spielen müssen. Die "Eisernen" gewannen ihre Partie am Ende trotzdem mit 4:1, für die Mannschaft von Sebastian Voigt war der frühe Platzverweis dagegen der Genickbruch. Mit nur zehn Mann auf dem Feld verloren sie das Duell beim Staffelfavoriten mit 0:5 (0:3). "Es wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen. Aber durch zwei krasse Fehlentscheidungen des Schiedsrichters haben wir die Begegnung früh aus der Hand gegeben", sagte Voigt verärgert.

Die erste strittige Szene spielte sich nach 20 Minuten im Strafraum der Gäste ab. Der Schuss eines Riesaer Angreifers landete an der Hand von Sascha Masopust. Da der Mittweidaer dabei auf der Torlinie stand, wertete der Unparteiische ihn als letzten Mann, gab Elfmeter und zückte obendrein die Rote Karte. "Dabei wurde Sascha von einem Gegenspieler in die Flugbahn des Balls geschubst und seine Hand war sogar angelegt. Der Strafstoß darf niemals gepfiffen werden", war sich der Germania-Coach sicher.

Sekunden später trafen die Hausherren dann vom Punkt zur Führung und bauten diese wenig später aus. Allerdings sei auch der Treffer zum 2:0 nicht regelkonform gewesen, so Voigt. Nach einer Freistoßhereingabe erhöhte Thomas Kutsche für Stahl. "Der Ball ist aber ganz klar von seinem Kopf an seine Hand gesprungen und dann ins Netz gedrückt worden", beschreibt der Trainer die Szene. Alles Reklamieren der Mittweidaer half am Ende nichts, das Tor zählte.

Bis dato hatten die Gäste eigentlich ein gutes Spiel abgeliefert und nur einen Torschuss zugelassen. "Und dennoch laufen wir dann einem Rückstand hinterher. Gegen eine so spielstarke Mannschaft ist es schwer, zurückzukommen", erklärte Voigt. In der 34. Minute klingelte es dann ein drittes Mal im Germania-Gehäuse: Die Hinterreihe der Gäste bekam den Ball an der Strafraumgrenze nicht geklärt und legten ihn auch noch direkt vor die Füße eines Riesaers, der überlegt zum 3:0 abschloss. Mit Markus Pietsch und Toni Hahn hatten auch die Mittweidaer kurz vor der Pause noch zwei gute Gelegenheiten, aber der Stahl-Torwart hielt beide Male glänzend.

"Es hat etwas gedauert, bis wir uns vom Schock erholt haben, aber wir haben uns geschüttelt und wieder am Spiel teilgenommen. Leider ohne Torerfolg", sagte Voigt, der nach Wiederanpfiff mitansehen musste, wie sein Team dann doch traf - nur ins eigene Gehäuse. Nach einer Ecke gab es erst Abstimmungsschwierigkeiten zwischen Keeper Robert Schmidt und Thomas Wiedemann. Anschließend lag der Ball frei - doch statt zu klären, schoss Nick Goeschel Markus Pietsch an, woraufhin der Ball in den Kasten kullerte. Das Tor zum 5:0, das Mitte der zweiten Hälfte auch den Endstand markierte, war dann eines für die Galerie. Paul Kant traf aus der Distanz direkt ins Dreiangel. "Es war ein schönes Tor, aber gleichzeitig auch das einzige, das die Riesaer selbst herausgespielt hatten. Ich hätte gern gesehen, was sie gemacht hätten, wenn sie nicht die zwei ersten Treffer geschenkt bekommen hätten", so Voigt.

Der Germania blieb auch im zweiten Durchgang ein Treffer versagt. Durch Moritz Eismann, der oft nur per Foul gestoppt werden konnte, war der auffälligste Akteur in der Offensive. Bei drei Kontern zeichnete sich der BSG-Torwart aber wieder als sicherer Rückhalt aus. Voigt: "Ich kann meiner Mannschaft keine Vorwürfe. Wir haben uns trotz der hohen Niederlage gut verkauft."

StatistikMittweida: R. Schmidt, Masopust, Pietsch, Goeschel (85. Wiejak), Ahmed, Schüßler (70. Wild), Hönig, H. Weinert (46. Wiedemann, C. Schmidt, Eismann, Hahn (46. Götze) - Tore: 1:0 (21./ST), 2:0 (25.), 3:0 (34.), 4:0 (51.), 5:0 (68.) - Schiedsrichter: Moßig (Thallwitz-Nischwitz) - Zuschauer: 227