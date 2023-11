Germania Mittweida: Serie reißt in Nachspielzeit

Fußball: Mittweida gibt Sieg noch aus der Hand

Mittweida. Nach acht Punktspielen ohne Niederlage ist die Serie der Landesklasse-Fußballer von Germania Mittweida gerissen. Die Mittelsachsen unterlagen am Samstag beim SC Freital II unnötig mit 2:3 (2:0). Die Gastgeber drehten dabei die Partie in der Nachspielzeit zu ihren Gunsten.

"Das Ergebnis und der Spielverlauf ist natürlich nicht zufriedenstellend, aber auf unsere Leistung können wir aufbauen", sagte Germania-Trainer Sebastian Voigt nach dem Abpfiff. "Ich denke, dass ein Unentschieden gerecht gewesen wäre. Wir waren in der 1. Halbzeit besser und haben da sehr diszipliniert gespielt, die Freitaler waren in der zweiten Hälfte aktiver." Voigt fuhr mit lediglich zwei Wechselspielern nach Freital. Bei den Mittweidaern fielen einige gestandene Akteure aus. "Markus Pietsch hat sich im Abschlusstraining noch einen Pferdekuss geholt, für ihn rückte Maximilian Schmidt in die Innenverteidigung", so der Trainer.

Dabei kamen die Gäste gut in die Partie. Zunächst scheiterte Toni Hahn mit zwei Kopfbällen in der Anfangsphase, auch die Freitaler ließen eine Kopfballchance aus. Doch kurz vor der Pause schlug die Germania gleich doppelt zu. Toni Hahn traf nach einem langen Einwurf zur Führung (38.), diese baute Hans Weinert in der 43. Minute aus.

Auch in der 2. Halbzeit hatten die Mittweidaer zunächst die besseren Chancen. So scheiterten Hans Weinert, Adrian Wild und Moritz Eismann am Freitaler Torwart. Durch einen Foulelfmeter kamen die Hausherren in der 69. Minute durch Tom Hartung zum Anschlusstreffer, und in der Nachspielzeit drehte die Oberliga-Reserve die Partie. Hartung erzielte mit einem Fernschuss den Ausgleich (90.+1). Es sollte noch dicker für die Germania kommen: Nach einer Ecke in der fünften Minute der Nachspielzeit traf Casimir Kaden zum 3:2.

Am kommenden Samstag wollen die Mittweidaer eine neue Serie starten. Sie empfangen dann am Schwanenteich den FV Gröditz.