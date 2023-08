Germania Mittweida strauchelt im Sachsenpokal

Die Mittweidaer Fußballer haben beim Radeberger SV mit 2:4 (1:1) verloren. Den Trainer ärgerte dabei nicht nur das Ergebnis, sondern auch das Verhalten auf dem Spielfeld.

Mittweida. So laut wie kurz nach dem Schlusspfiff im internen Mannschaftskreis ist Sebastian Voigt in einer frühen Saisonphase selten geworden. Doch am Samstagnachmittag hatte er nach der 2:4-Niederlage von Germania Mittweida im Sachsenpokal beim Radeberger SV so einige Kritikpunkte, die er seinem Team umgehend mitteilen musste. In einem über weite Strecken ausgeglichenen Spiel mit vielen Chancen auf beiden Seiten waren die Gastgeber am Ende die effizientere Mannschaft.

"Sie haben vor allem in der 2. Halbzeit die wichtigen Zweikämpfe gewonnen, während meine Mannschaft zu sehr mit Nebenschauplätzen beschäftigt war", sagte Voigt. "Wir haben viel zu viel diskutiert, einige Fehler gemacht und waren zudem vor dem gegnerischen Tor nicht klar genug in unseren Aktionen", so der Germania-Coach.

Trotz schwülem Wetter in Ostsachsen entwickelte sich eine temporeiche Partie, in der die Gastgeber den Mittweidaern zunächst den Ball überließen, um mit Kontern gefährlich zu werden. So waren es auch die Radeberger, die die erste große Möglichkeit der Partie hatten: Tim Walter scheiterte jedoch freistehend vor dem glänzend parierenden Germania-Schlussmann Robert Schmidt. Dass kurz darauf die Radeberger Führung durch Henry Hempel nach einer Mittweidaer Ecke fiel, stieß Sebastian Voigt sehr unangenehm auf. "Unsere Absicherung war einfach schlecht, weil wir Mann gegen Mann verteidigt haben. Da hat noch ein Spieler zur Hilfe gefehlt."

Doch nach dem Rückstand schlugen die Mittelsachsen sofort zurück: Nach einem abgefälschten Freistoß stand Markus Pietsch am kurzen Pfosten goldrichtig und bugsierte den Ball mit dem Außenrist über die Torlinie. Kurz darauf scheiterte er bei einer weiteren Chance - es war die beste Phase der Mittweidaer. So wurde ein Kopfball von Mohanad Salim gerade noch auf der Linie geklärt. Danach verflachte die Partie bis zur Halbzeit zunehmend.

Den besseren Start in die zweiten 45 Minuten erwischte dann Germania - und ging in Führung: Nach einem langen Ball auf Nico Götze legte dieser auf Thomas Wiedemann ab, der den Radeberger Torwart überwand und zum 2:1 traf. Doch auch dieser Vorsprung hielt nicht lange. Praktisch im Gegenzug erzielte Hempel das 2:2, nachdem die Mittweidaer auf der rechten Seite den Ball nicht klärten. "Da sind wir in alte Muster verfallen und wollten es wieder schön spielen, was gründlich misslungen ist", monierte Voigt.

Danach drückten die Hausherren mächtig auf die Führung. Ein Kopfball von Noack landete an der Latte, kurz drauf hielt Robert Schmidt gut gegen Hempel. Doch der dritte Streich des Radebergers folgte in der 67. Minute, als er einen Freistoß von der Strafraumgrenze sehenswert ins Netz schlenzte. In den Schlussminuten warfen die Mittweidaer noch einmal alles nach vorn, doch der erneute Ausgleich blieb ihnen verwehrt. Stattdessen erlöste Walter die Gastgeber in der Nachspielzeit, als er den Ball zum Endstand ins verwaiste Mittweidaer Tor schob. Zuvor hatte Mohanad Salim wegen wiederholten Reklamierens noch die Gelb-Rote Karte gesehen.

Sein Debüt auf Landesebene gab am Samstag Leandro Schüßler. Er absolvierte praktisch seine gesamte Laufbahn im Juniorenbereich in Mittweida und war in der vergangenen Saison noch als Gastspieler bei Einheit Claußnitz aktiv. Dort gewann er mit der SpG Wechselburg/Königshain-Wiederau/Claußnitz den Kreispokal. "Die Umstellung auf die Landesklasse bei den Männern ist natürlich groß. Aber ich will mich da auf jeden Fall behaupten", sagte der 18-Jährige. "In Radeberg haben einige Abläufe noch nicht gestimmt. Nun wissen wir aber, woran wir bis zum Punktspielauftakt noch arbeiten müssen." Dort geht es am Sonntag am Schwanenteich gegen den Heidenauer SV um die ersten Punkte in der Landesklasse Mitte.

Statistik Germania Mittweida: R.Schmidt - Schüßler, Hönig, Pietsch - C. Schmidt, Goeschel, Salim, Wiedemann, Wiejak (46. Wild) - Hahn, Götze (68. K.Frieden/73. Knepper)

Tore: 1:0 Hempel (12.), 1:1 Pietsch (15.), 1:2 Wiedemann (55.), 2:2, 3:2 Hempel (56., 66.), 4:2 Walter (90.+4) - Schiedsrichter: Teichmann (Schneeberg) - Zuschauer: 99