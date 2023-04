Germania verspielt Zwei-Tore-Führung

Die Fußballer von Germania Mittweida haben in der Landesklasse am Sonntag einen Punkt erkämpft. Bei der zweiten Mannschaft des Großenhainer FV holten die Mittweidaer ein 2:2. Dabei war für die Mittelsachsen allerdings mehr drin. Toni Hahn brachte die Germania in der 25. Minute in Führung. Diese baute der eingewechselte Hans Weinert...