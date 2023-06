Gespannte Blicke zum Fackelläufer

Die diesjährigen Kreis-Kinder- und Jugendspiele sind am Samstag in Freiberg eröffnet worden. In den kommenden beiden Wochen werden in weiteren Sportarten Wettbewerbe ausgetragen.

Ein Hauch von Olympia ist am Samstagvormittag über den Platz der Einheit geweht. Bei der Eröffnung der Kreis-Kinder- und Jugendspiele wurde durch Leichtathlet Maximilian Skarke vom Döbelner SC auch ein kleines Feuer entzündet - natürlich unter den gespannten Blicken der jüngeren Teilnehmer bei der Eröffnungsfeier. Den Sportlereid...