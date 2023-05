Großer Jubel über Pokalsieg

Eine Durststrecke haben die Kleinfeldfußballer der SG Döhlen im Kreispokal in den vergangenen Jahren schon durchlebt. Doch diese endete am Samstagnachmittag. Durch einen 3:1-Erfolg beim SV Breitenborn gewannen die Döhlener nach vier Jahren wieder einmal den Pokalwettbewerb auf dem Kleinfeld. So deutlich wie zuletzt in der Liga - da hatten die...