Großwaltersdorfer Coach mit gelungenem Abschied

Robert Hohlfeld, der Coach des TSV Großwaltersdorf/Eppendorf, hat in seiner Fußball-Laufbahn schon bei vielen Partien an der Seitenlinie gestanden. Das Heimspiel am vergangenen Sonntag gegen Motor Rochlitz stellte dabei ein besonderes dar. Denn nach 27 Jahren möchte sich der 44-Jährige als Trainer zurückziehen.