Großwaltersdorfer Langlauftalent vor Feuertaufe am Großen Arber

Für Skilangläuferin Lilu Förster wird es beim Deutschlandpokal ernst. Die 14-Jährige hat sich intensiv vorbereitet und baut auch auf ihr neues Material.

Für Lilu Förster geht der Winter am Wochenende so richtig los. Gemeinsam mit ihren Trainingskollegen vom Bundesstützpunkt Oberwiesenthal fährt die 14-jährige Skilangläuferin des SV Großwalterdorf nach Bayern, wo am Großen Arber die Serie des Deutschlandpokals startet.