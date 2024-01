Feuertaufe am Großen Arber

Skilanglauf: Lilu Förster beim Deutschlandpokal

Für Lilu Förster geht der Winter am Wochenende so richtig los. Gemeinsam mit ihren Trainingskollegen vom Bundesstützpunkt Oberwiesenthal fährt die 14-jährige Skilangläuferin des SV Großwalterdorf nach Bayern, wo am Großen Arber die Serie des Deutschlandpokals startet.