Grün-Weiße auswärts erfolgreich

Tischtennis, 2. Bezirksliga: Zwei Siege für LSV

Nachdem die Tischtennisspieler des Langenstriegiser SV mit einer Niederlage in die Saison der 2. Bezirksliga gestartet sind, folgten am Wochenende zwei Siege. Sie gewannen beim Lommatzscher SV mit 10:5 und danach beim TTC Elbe Dresden IV mit 9:6. In Lommatzsch punktete zunächst nur das Doppel mit Tommy Großer und Marcel Zieger. In...