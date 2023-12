Grün-Weiße räumen ab

Kegeln, 2. Bezirksklasse: Schweikershain mit Heimsieg

Die Kegler des SV Grün-Weiß Schweikershain haben in der 2. Bezirksklasse ihren vierten Heimsieg in Folge erkämpft. Sie bezwangen am Sonntag in ihrem letzten Pflichtspiel des Jahres die SpG Neustädtel/Aue mit 6:2 (3157:3001).