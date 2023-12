Hainichener schaffen einen neuen Bahnrekord

Kegeln, 1. Bezirksklasse: KSV-Männer siegen klar gegen Hirschfelder SV II

Kurz vor der Weihnachtspause haben es die Kegler des KSV Hainichen in der 1.Bezirksklasse noch einmal richtig krachen lassen. Sie bezwangen den Hirschfelder SV II klar mit 7:1 und erspielten sich dabei 3363 Gesamtpunkte, was für die Hainichener Anlage in dieser Altersklasse einen neuen Mannschaftsbahnrekord bedeutet. Nach dem...