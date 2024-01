Hainichener starten zuhause ins Jahr

Die Schachspieler des SV Motor Hainichen (7. Platz/2 Punkte) starten an den heimischen Brettern in das neue Spieljahr. In der 1.Landesklasse ist am Sonntag der SC Annaberg-Buchholz (5./5) zu Gast. "Es ist eine junge, ehrgeizige Mannschaft, die aus der Bezirksliga aufgestiegen ist. Ich erwarte einen knappen Ausgang der Partie", sagt...