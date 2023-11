Halleneuropameister sagt für Rochlitz zu

Die Veranstalter des Internationalen Kugelstoßmeetings in Rochlitz können bereits drei Monate vor der Veranstaltung die erste Zusage eines Topathleten verkünden: Halleneuropameister Zane Weir wird am 4. Februar 2024 das zweite Mal in Folge in der Regenbogenhalle in den Ring gehen. Der in Südafrika geborene und für Italien...