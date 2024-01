Hallenturnier: Germania Mittweida mischt die Teams wieder durch

Mit dem beliebten Vereinshallenturnier startet der SV Germania Mittweida am Samstag ins neue Fußballjahr.

Mit seinem beliebten Vereinshallenturnier startet der SV Germania Mittweida am Samstag ab 16 Uhr ins neue Fußballjahr. Acht gemischte Teams mit Spielern von den C-Junioren bis zu den alten Herren sowie Übungsleitern und Schiedsrichtern des Vereins treten in zwei Staffeln und anschließenden Platzierungsspielen gegeneinander an, um die...