Hand an Hand mit Erling Haaland: Wie eine junge Lunzenauerin neben dem norwegischen Torjäger ins Leipziger Stadion kam

Die Jugendfußballer aus Lunzenau und Göritzhain sind im Oktober als Einlaufkinder beim Spiel zwischen RB Leipzig und Manchester City dabei gewesen. Dabei spielten Kaubonbons eine entscheidende Rolle.

Wenn Fiona Heidrich in diesen Tagen noch einmal auf das Jahr 2023 zurückblickt, dann wird der 4. Oktober sicherlich noch einmal zur Sprache kommen. An diesem Abend gastierten in der Champions League die Fußballer von Manchester City bei RB Leipzig und gewannen mit 3:1. Das Ergebnis ist für die Neunjährige vom SV Fortschritt Lunzenau wohl...