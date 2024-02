Hennersdorfer Volleyballer verbuchen diesmal nur einen Teilerfolg

Die Bezirksliga-Männer des Hennersdorfer SV haben zumindest einen Sieg aus ihren zwei Heimspielen erkämpft. Auch eine Klasse höher gab es Grund zum Jubel.

Jede Serie geht einmal zu Ende - für die Volleyballer des Hennersdorfer SV war es am Samstag so weit. Nachdem sie in der ersten Partie des Heimspieltags den vierten Sieg in Folge eingefahren hatten, mussten sie wenig später eine herbe Niederlage einstecken: Auf den 3:1-Erfolg gegen den VSV Oelsnitz folgte ein 0:3 gegen die SG Chemnitzer...