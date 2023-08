HSG: Grand mit Vieren in Altenburg

Freiberger Oberliga-Handballer gewinnen Traditionsturnier in der Skatstadt

Eine Woche vor dem Saisonauftakt in der Mitteldeutschen Oberliga am kommenden Samstag in Delitzsch kommen die Handballer der HSG Freiberg immer besser in Schwung. Beim 45. Wenzelturnier in Altenburg gelangen den Freibergern am Sonnabend vier Siege in vier Spielen, sodass die HSG-Dachse am Ende einer sehr gelungenen Veranstaltung bei ihrer ersten...