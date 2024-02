HSG-Handballer hoffen auf die Rückkehr eines "verlorenen Sohns"

In der neuen Saison wieder in Freiberg? Mit Adrian Kammlodt, hier noch im Trikot des EHV Aue, sind sich die HSG-Verantwortlichen einig, die Bestätigung seines aktuellen Vereins TV Großwallstadt steht aber noch aus. Der 1,95 m große Halblinke spielte über 7 Jahre in der 2. Bundesliga. Bild: Carsten Wagner