HSG-Handballer starten beim alten Rivalen

Die Handballer der HSG Freiberg starten am 2. September mit einem Auswärtsspiel beim alten Rivalen Concordia Delitzsch in die neue Saison der Mitteldeutschen Oberliga. Das geht aus dem Spielplan hervor, den der Mitteldeutsche Handballverband jetzt veröffentlichte. Anwurf bei den Nordsachsen, die in der alten Saison beide Partien gegen die HSG...