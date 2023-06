Im Derby zum Titel?

Fällt die Entscheidung um die Meisterschaft in der Fußball-Mittelsachsenliga am Sonntag für Spitzenreiter SC Altmittweida (1. Platz/48 Punkte) ausgerechnet dort, wo viele Akteure des Teams früher gespielt haben? Der Primus tritt zum drittletzten Saisonspiel bei der zweiten Mannschaft von Germania Mittweida (11./24) an, die noch...