Im dritten Anlauf: Fußballer des SSV Königshain-Wiederau stürmen in die Mittelsachsenliga

Ein Unentschieden hätte den Fußballern des SSV Königshain-Wiederau im letzten Auswärtsspiel der Saison bei Rotation Göritzhain gereicht, um den Staffelsieg in der Mittelsachsenklasse und den damit verbundenen Aufstieg in die Mittelsachsenliga zu feiern. Am Ende ließen die Kicker von Trainer Silvio Dost nichts anbrennen. Sie gewannen in Göritzhain...