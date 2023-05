"Jetzt merkt man, das uns der Trainer fehlt"

Blauer Himmel, Sonnenschein und 200 Zuschauer - eigentlich war alles zur Aufholjagd angerichtet. Genützt hat es nichts: Der TSV Langhennersdorf verlor am Sonntag sein Nachholspiel in der Fußball-Mittelsachsenliga gegen den TSV Einheit Claußnitz mit 2:3 (1:1) und verpasste damit die Chance, bis auf ein Pünktchen an Spitzenreiter SC...