Junge Enduro-Pilotin nach dem Gewinn des EM-Titels: "Das ist einfach nur geil"

Tanja Schlosser hat mit dem Sieg bei der Enduro-Europameisterschaft den bislang größten Erfolg ihrer Karriere verbucht. Dafür war sie in dieser Saison überwiegend gegen Männer angetreten. Und nun wartet noch das i-Tüpfelchen.

Ausruhen ist für Tanja Schlosser längst noch nicht angesagt - auch nicht nach dem Gewinn der diesjährigen Enduro-Europameisterschaft in der Damenklasse. Am vergangenen Wochenende ging sie in der offenen Klasse bei "Rund um Zschopau" an den Start und verkaufte sich in der fast ausschließlich von Männern besetzten Kategorie E1B unter 33...