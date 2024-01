Novum: Zwei Geländesportler teilen sich die höchste Auszeichnung

Tanja Schlosser ausWeißenborn und Jeremy Sydow, der für das Sherco-Team des Flöhaers Marcus Kehr fährt, sind gemeinsam als ADAC-Motorsportler des Jahres 2023 im Bereich Zweirad ausgezeichnet worden.

Es war schon etwas außergewöhnlich. Denn erstmals hat der ADAC Sachsen die Auszeichnung "Motorsportler des Jahres" an gleich zwei Endurosportler vergeben. So durften am Ende sowohl die Frauen-Europameisterin Tanja Schlosser aus Weißenborn als auch der Chemnitzer Jeremy Sydow die riesigen Pokale bei der Gala in der "Neuen Welt" in...