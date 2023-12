Junge Germania-Kicker setzen sich die Krone auf

Die A-Jugend von Germania Mittweida ist neuer Hallenkreismeister. Bei den D-Junioren hat sich die SpG Großwaltersdorf/Eppendorf/Leubsdorf knapp durchgesetzt.

Die A-Jugend-Fußballer von Germania Mittweida sind am Ende ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. In einem spannenden Finale der Hallenkreismeisterschaft in der Sporthalle des Flöhaer Pufendorf-Gymnasiums schlugen die Mittweidaer – amtierender Vizemeister B-Jugend und Kreispokalsieger – am Sonntag die SpG...