Kanuten fischen viel Edelmetall aus dem Wasser

Das Training ist für die Kanuten des KSV Flöha in den vergangenen Wochen nicht wie geplant verlaufen. Da das Wehr in Flöha-Plaue defekt war, senkte sich der Wasserspiegel der Trainingsstrecke auf der Zschopau so stark ab, dass die Boote über einen längeren Zeitraum an Land bleiben mussten. Offenbar hatte diese Havarie aber keine...