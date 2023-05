Keglerinnen des TSV Fortschritt Mittweida und des KSV Hainichen reisen zur Deutschen Meisterschaft

Die Keglerinnen Kerstin Steger aus Mittweida und Doreen Lauckner aus Hainichen nehmen am Wochenende an den Deutschen Meisterschaften in Wiesbaden teil. Eine kennt das Flair schon, die andere betritt Neuland.

Wenn an diesem Wochenende die Deutschen Meisterinnen bei den Seniorenkeglerinnen in Wiesbaden ermittelt werden, ist aus mittelsächsischer Sicht die Altersklasse der Seniorinnen A besonders interessant. Dort hat der Keglerverband Sachsen durch die Erfolge vor Corona gleich fünf Startplätze bekommen.