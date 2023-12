KSB Mittelsachsen setzt Zeichen gegen alarmierenden Bewegungsmangel

Kreissportbund freut sich über einen neuen Teilnehmerrekord beim Kita-Team-Cup 2023. Der Siegerpokal wurde jetzt in Halsbrücke übergeben.

Die Kindereinrichtung "Wirbelwind" in Halsbrücke hat am Donnerstag besonderen Besuch erhalten. "Fredi Wolf", das Maskottchen des Kreissportbundes Mittelsachsen, übergab den Kindern der Einrichtung der Siegerpokal, den sie sich beim Kita-Team-Cup 2023 erkämpft hatten. Der Wettbewerb, an dem in diesem Jahr 90 Kindertagesstätten aus dem gesamten...