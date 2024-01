Kugelstoßtalent aus Döbeln will in diesem Jahr die 15 Meter knacken

Patrick Biendara ist am 4.Februar zum dritten Mal beim Internationalen Rochlitzer Kugelstoßmeeting dabei. Sein 85-jähriger Trainer sieht bei dem Döbelner noch Potenzial – und hat einen weltweiten Trend der Sportart bereits sehr früh erkannt.

Wie die Stimmung beim Rochlitzer Kugelstoßmeeting in der Regenbogenhalle ist, das muss man Patrick Biendara nicht mehr schildern. „Es ist einfach toll in dieser Halle, diese Erfahrung habe ich in den vergangenen Jahren gemacht. Vor allem ist es schön, nach dem eigenen Wettkampf noch den Weltklasseathleten zuzusehen“, sagt der 17-jährige...