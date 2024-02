Lange auf Augenhöhe

Fußball-Landesklasse: Frankenberger D-Jugend verliert

Die D-Junioren-Fußballer des SV Barkas Frankenberg haben ihr Landesklasse-Heimspiel gegen den VfB Fortuna Chemnitz mit 2:6 verloren. Was am Ende deutlich aussieht, war lange ein offener Schlagabtausch, den sich die Frankenberger mit den Gästen, die bis vergangene Saison noch in der Talenteliga kickten, lieferten. In der ersten...