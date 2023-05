Langstrecken-DM in Mittweida: Außenseiterin gewinnt verrücktes Rennen bei den Frauen

Beide Favoritinnen über die 10.000 Meter hatten Probleme. So wurde es zu einem spannenden Rennen.

Mittweida. Bei der Deutschen Meisterschaft über die langen Strecken (5000 und 10.000 Meter) hat es vor allem bei den Frauen über 10.000 Meter eine überraschende Siegerin gegeben.

Am Ende gewann hier Außenseiterin Domenika Mayer von der LG Regensburg. Die 32-Jährige, die eigentlich auf den Marathon spezialisiert ist, hatte sich erst kurzfristig für die DM nachgemeldet. Doch dann wurde der Wettkampf verrückt. Zunächst zogen die Favoritinnen Hanna Klein und Alina Reh davon. Klein stieg später aber aus und Alina Reh musste das Rennen immer wieder kurz unterbrechen. Die Führung wechselte nun ständig, am Ende nutzte Domenika Mayer die Gunst der Stunde.

Bei den Männern gab es über 10.000 Meter einen Favoritensieg. Nils Voigt vom TV Wattenscheid zog in den letzten Runden noch einmal richtig an und gewann klar. Hier wurde der Glauchauer Tom Förster, der für die LG Braunschweig startet, Vierter und zugleich Meister in der Altersklasse U 23. Zudem knackte er die Norm für die U-23-Europameisterschaft in Finnland. Zuvor ermitteln auch die Senioren ihre Meister über 5000 Meter. Im Stadion am Schwanenteich waren am Samstag rund 150 Aktive am Start.