Langstrecken-DM in Mittweida: Sächsisches Duo harmoniert an den Mikrofonen

Gunter Fischer aus Freiberg führte am Samstag gemeinsam mit Jens Tröbst aus Ellefeld das Publikum durch die Wettkämpfe. Trotz guter Vorbereitung gab es kleine Tücken.

Mittweida. Ursprünglich wollte der Deutsche Leichtathletikverband (DLV) zur DM im Mittweida die Stadionsprecher selbst auswählen, berichtet Cheforganisator Maik Metzler: "Ich habe dem Verband mitgeteilt, dass ich da zwei gute Leute habe." Der DLV lenkte ein, und so durften Gunter Fischer aus Freiberg und Jens Tröbst aus Ellefeld - beide gehören der Sprecherkommission des Leichtathletikverbandes Sachsen an - durch den Samstagnachmittag führen.

"Wir waren wohl eine Ausnahme, aber für uns war es ein Höhepunkt", sagt der 85-jährige Freiberger, der für die Moderation der Langstrecken-DM prädestiniert war. "Ich bin ja früher selbst über 5000 und 10.000 Meter gelaufen", so Fischer. 1967 war er in der gesamtdeutschen Bestenliste einst auf Platz 17 notiert, "und bei einer DDR-Meisterschaft habe ich es einmal auf den 4. Platz geschafft", sagt der Freiberger. Bei einer deutschen Meisterschaft sei er allerdings noch nie Stadionsprecher gewesen, sagt er. Darum sei diesmal auch mehr Vorbereitungszeit nötig gewesen. "Die Deutsche Meisterschaft ist schließlich kein Betriebssportfest. Ich habe mich schon 14Tage vorher zu den Aktiven informiert."

Flexibel mussten die beiden Stadionsprecher dennoch sein. "Es waren ohnehin viel zu viele Informationen, um alles auswendig zu lernen", sagt Gunter Fischer. Aber kurzfristige Änderungen gab es eben auch, so zum Beispiel bei den Ehrengästen oder den Aufzug der Bergparade zum Wettkampfabschluss am Samstagabend, die auch bei vielen Teilnehmern für ein freudiges Staunen gesorgt hatte. Der Freiberger war am Samstagvormittag einige Stunden vor dem ersten Startschuss vor Ort, um mit seinem Kollegen Jens Tröbst den Ablauf durchzuplanen. Generell harmonierten beide gut miteinander. "Wir haben ab und an schon gemeinsam moderiert." Dennoch sei den beiden am Ende ein Stein vom Herzen gefallen. "Wir wollten so wenig Fehler wie möglich machen und ich denke, dass wir das ganz gut hinbekommen haben."

Dennoch sieht der 85-jährige Freiberger noch etwas Verbesserungsbedarf. Gerade das Frauenrennen, das durch einige Ausstiege und Führungswechsel zwischenzeitlich unübersichtlich geworden war, bereitete den beiden Stadionsprechern etwas Kopfzerbrechen. "Unser Problem war, dass wir irgendwann die Frauen-Elite nicht mehr von der Altersklasse U23 auseinanderhalten konnten", berichtet Fischer. Das Rennen startete für beide Klassen zeitgleich. "Generell wäre es besser gewesen, die Startnummern entsprechend der Altersklasse farbig hervorzuheben."

Gunter Fischer ist im Jahr an rund 25 Wettkampfwochenenden in ganz Mitteldeutschland unterwegs. In Stendal steht er sogar schon im Goldenen Buch der Stadt. "Aber ich muss fit sein dafür - gerade wenn ich wie am vergangenen Wochenende an zwei Tagen moderiere." Bereits am Sonntag war er schon wieder beim Anwerfen in Freiberg am Mikrofon, "und am Nachmittag hat die Stimme schon gekratzt". Der frühere Langstreckenläufer konzentriert sich nunmehr auf das Radfahren. 7000 Kilometer spult er im Jahr in der Natur oder auf dem Ergometer ab. "Rennen geht aber nicht mehr, da habe ich schnell Schmerzen in den Oberschenkeln."

Umso erstaunter war er, welch Leistungen die Sportler, die in seinem Alter sind, noch bringen. "Sie haben alle Respekt verdient. Und mich hat besonders beeindruckt, welch ein Tempo die Frauen auf 10.000 Meter gehen können." Dass dort das deutsche Zugpferd Konstanze Klosterhalfen nicht am Start war, findet der Freiberger schade. "Dann wären sicherlich auch ein paar Zuschauer mehr gekommen."