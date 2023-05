Langstrecken-DM in Mittweida: Wie sich die zwei ältesten Teilnehmer fit halten

Bei den Langstrecken-Titelkämpfen im Mittweidaer Stadion haben am Samstag auch die Senioren ihre Meister ermittelt. Der älteste Aktive, Wilhelm Ehlers aus Nordrhein-Westfalen, hatte schon bei der Anreise viele Meter zu Fuß zurückgelegt.

Mittweida. Eigentlich hätte man glauben können, dass sich Wilhelm Ehlers und Ernst Dieter Schmidt schon einige Jahre kennen. Schließlich war die Langstrecken-DM in Mittweida am Samstag nicht ihre erste, und beide sind schon einige Jahre im Ausdauersport aktiv. Zudem verstanden sie sich in Mittweida prächtig. "Aber nein, wir haben uns tatsächlich gerade erst kennengelernt", sagte Ernst Dieter Schmidt nach der Siegerehrung. Die beiden Senioren waren am Samstag die ältesten Teilnehmer bei der Deutschen Meisterschaft am Schwanenteich.

"Aber ich muss dennoch den Hut ziehen, was mein Sportfreund hier noch für Leistungen bringt", sagte Ernst Dieter Schmidt (Jahrgang 1940) - der für die Unterländer LG an den Start ging - über Wilhelm Ehlers, der mit 87 Jahren die 5000Meter unter einer halben Stunde bewältigte. "Das ist auch mein Ziel gewesen, und ich habe es ja souverän geschafft", frohlockte der Senior, der für den Alfterer Sportclub aus der Nähe von Bonn startet. Mit 29:47 Minuten knackte er die 30-Minuten-Marke um wenige Sekunden. Dass beide in ihrer Altersklasse den Titel gewinnen würden, war schon im Vorfeld klar. Sie waren jeweils die einzigen Starter. "An meine Bestmarke werde ich wohl sowieso nicht mehr herankommen, aber ein Schlussspurt wäre diesmal zur Not auch noch drin gewesen", sagte Ehlers mit einem süffisanten Lächeln.

Das Erfolgsrezept der beiden Senioren ist simpel, wie die beiden unisono sagen: "Nicht rauchen, nicht trinken und generell einen gesunden Lebensstil pflegen." Als der 87-jährige Wilhelm Ehlers hinzufügt, dass er pro Woche noch 50 bis 60 Kilometer per Fuß abspult, staunte plötzlich Ernst Dieter Schmidt, der über die 5000 m am Samstag rund zwei Minuten schneller gewesen ist. "Wenn ich in seinem Alter noch so gut bin, wäre das super."

Wilhelm Ehlers musste sich von Berufswegen her schon immer fit halten. "Ich war Soldat bei der Bundeswehr und habe die meisten meiner Wege zu Fuß zurückgelegt." Dazu gehörten auch Ausflüge nach Mitteldeutschland. "Die Via Regia bin ich von Görlitz in Richtung Westen schon gewandert." Zudem stamme seine Frau aus Dresden, so der gebürtige Niedersachse. Selbst bei seiner Anreise am Freitag musste er die Schuhe fester schnüren. "Das war eine ziemliche Tortur", blickt er lachend zurück. "Ich bin 6 Uhr in Köln gestartet, musste irgendwo im ländlichen Thüringen umsteigen und kam 19:22 Uhr am Bahnhof Schweikershain an. Aber mein Quartier war in Tanneberg." Auf die Frage, ob er sich ein Taxi dahin genommen hatte, verneinte er vehement: "Ich bin dahin gelaufen!"

Und auch nach seinem Rennen in Mittweida war er schon wieder auf dem Sprung. "Ich will noch an der Talsperre entlang zu meinem Quartier zurücklaufen." Zwei Stunden kalkulierte er dafür ein - und zog mit besten Grüßen davon.

Bei Ernst Dieter Schmidt war schnell erkennbar, dass er nicht das erste Mal in der Region ist. Er trug ein Shirt eines Marathons in Altenburg. "Ich bin eigentlich ein Flüchtling aus Westpreußen und habe von 1945 bis 1965 in Altenburg gelebt", blickt er zurück. Er startete unter anderem für Motor Altenburg und Lok Gera, bis es ihn beruflich nach Baden-Württemberg zog. Die DM in Mittweida war für ihn dennoch eine kleine Heimkehr. "Früher hat neben dem Schwanenteich meine Tante gelebt." Neben dem Laufen habe er zwischen 1990 und 2015 noch Triathlon betrieben, so Schmidt. "Schwimmen und Radfahren schont die Knochen." Mit seiner Laufzeit in Mittweida war er zufrieden, "aber sie ist mit früher nicht mehr vergleichbar", so der 83-Jährige. Seine Bestmarke über 5000 m steht bei 14:35 Minuten. "Diese Meisterschaft hier bleibt für mich nach den schönen Erlebnissen unvergessen."