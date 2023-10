Leichtathlet Til Schindler aus Mittweida bleibt in der Heimat

Til Schindler vom TSV Fortschritt Mittweida hat sein duales Studium erfolgreich abgeschlossen. Beim Kreissportbund ist er künftig als Vereinsberater zuständig.

Mittweida. Offiziell hat Til Schindler seine neue Aufgabe beim Kreissportbund Mittelsachsen an diesem Sonntag antreten müssen. Doch am ersten Arbeitstag seines neuen Vertrages hatte er gleich einmal frei. "Der Tag fällt eben auf einen Sonntag", sagt der 22-jährige Leichtathletiktrainer des TSV Fortschritt Mittweida mit einem Schmunzeln. Vor kurzem beendete er sein duales Studium ("BWL-Dienstleistungsmanagement" mit der Studienrichtung Event- und Sportmanagement") erfolgreich. "Ich war im dreimonatigen Wechsel beim KSB und an der Berufsakademie in Riesa", erzählt er.

Die wissenschaftliche Bearbeitung seines Themas "Strukturwandel innerhalb der mittelsächsischen Vereinslandschaft - Strategie zur Implementierung des Hauptamtes in kleineren und mittleren Sportorganisationen" wurde von beiden Gutachtern sehr positiv bewertet. "Das Studium an der BA Riesa bereitet die Studierenden auf betriebswirtschaftliche Führungsaufgaben im mittleren Management vor. Til kann bei seiner neuen Tätigkeit bei uns seine erworbenen Kompetenzen wunderbar einbringen", sagt KSB-Geschäftsführer Kahlert. Schindler wird zukünftig als Vereinsberater unter anderem für die Organisation von Bildungsveranstaltungen zuständig sein. Er folgt damit auf Tom Müller und Wella Oehme, die sich beruflich neu orientiert. Die eigene sportliche Laufbahn als Leichtathlet rückt für Schindler nun in den Hintergrund. "Ich mache die Wettkämpfe aus der Kalten mit."

Vor vier Jahren begann er seine KSB-Laufbahn im Freiwilligendienst. "Junge qualifizierte Menschen im ländlichen Raum zu binden, ist keine Selbstverständlichkeit. Bei Til kommt hinzu, dass wir mit ihm einen jungen Ehrenamtler für den mittelsächsischen Sport im Landkreis halten konnten", sagt Benjamin Kahlert über den aktiven Kampfrichter und Übungsleiter. "Mit unserem diesjährigen KSB-Freiwilligendienstleistenden Jannik Meyer steht bereits der nächste BA-Student in den Startlöchern", freut sich Kahlert. (rosd)