Leichtathleten aus Mittelsachsen zwischen Jubel und Frust

Die Leichtathleten aus der Region sind am Wochenende in Göttingen, Erfurt und Mittweida bei drei verschiedenen Meisterschaften an den Start gegangen. Dabei standen sie oft auf dem Podest, aber es wurden auch nicht alle Hoffnungen erfüllt.

Pauline Winkler ist die große Gewinnerin des Wochenendes gewesen - auch wenn die junge Leichtathletin des TVL Freiberg ohne Medaille von den Deutschen Meisterschaften der U 23 in Göttingen nach Hause zurückkehrte. "Ich hätte nie gedacht, dass ich es bei den starken Teilnehmerfeldern in beide Finalläufe über 100 und 200 Meter schaffe. Ich bin... Pauline Winkler ist die große Gewinnerin des Wochenendes gewesen - auch wenn die junge Leichtathletin des TVL Freiberg ohne Medaille von den Deutschen Meisterschaften der U 23 in Göttingen nach Hause zurückkehrte. "Ich hätte nie gedacht, dass ich es bei den starken Teilnehmerfeldern in beide Finalläufe über 100 und 200 Meter schaffe. Ich bin...