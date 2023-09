Leichtathletik in der Region: Tolle Leistungen bei zwei Wettbewerben

Beim Geringswalder Werfertag waren Leichtathleten aus mehreren Bundesländern zu Gast. Tags darauf kämpften die Aktiven in Frankenberg um die Kreismeistertitel.

Seinen Deutschland-Urlaub hat Christoph Guber in den vergangenen Tagen durchaus aktiv gestaltet. Der Leichtathlet des Kirchheimer SC (aus der Nähe von München) hatte sich einige Städte angeschaut und war im Naturpark Hainich in Westthüringen unterwegs. "Und da ich mir am Sonntag noch Leipzig ansehen wollte, habe ich noch nach einem Wettkampf...