Leichtathletik: Talenten gelingt in Chemnitz der Sprung in neue Altersklasse

Sowohl beim Abendsportfest als auch bei den regionalen Mehrkampfmeisterschaften der U 12/U 14 haben die Leichtathleten der Region gute Resultate erzielt. Für das Glanzlicht sorgte ein Elfjähriger.

So langsam nimmt das Wettkampfprogramm für die Leichtathleten aller Altersklassen unterm Hallendach Fahrt auf. Doch während es für die älteren Jahrgänge am Freitagabend im Chemnitzer Sportforum um einen ersten Formtest ging, erlebten die Altersklassen der U 12 und U 14 an gleicher Stelle den scharfen Start mit den regionalen...