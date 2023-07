Leichtathletinnen der LG Mittweida reisen an die Ostsee - zur Deutschen Jugendmeisterschaft

Vier Leichtathletinnen der LG Mittweida starten am Wochenende bei der Deutschen Jugendmeisterschaft in Rostock. Ein junger Mann des TSV Fortschritt muss dagegen verzichten.

Mittweida. Während viele sächsische Ferienkinder in diesen Wochen zum Urlaub an die Ostsee fahren, bleibt den Leichtathletinnen der LGMittweida dafür am Wochenende wenig Zeit. Ein Mittweidaer Quartett nimmt an den Deutschen Meisterschaften der Altersklassen U20 und U18 in Rostock teil. Der Strand wird dabei wohl eher außen vor gelassen.

"Wir haben unsere Unterkunft zwar relativ nah am Wasser, aber die Wettbewerbe sind ja etwas von der Küste entfernt", sagt Pia Ulbricht. Die 16-Jährige wird im 100-Meter-Sprint in Rostock am Samstag an den Start gehen und ist froh, überhaupt ins Feld der DM-Starterinnen gerutscht zu sein. Mit 12,50 Sekunden, die sie am Himmelfahrtstag in Mittweida gelaufen ist, klappte es mit der DM-Norm. "Es waren damals schon eher ungewohnte Bedingungen, da im Stadion viel Rückenwind war. Aber ich bin froh, dass ich es geschafft habe", sagt die Schülerin des Mittweidaer Gymnasiums, die seit vier Jahren bei der LG trainiert und im vergangenen Jahr bereits erste DM-Luft schnuppern konnte, als sie bei den Block-Wettbewerben in Markt Schwaben dabei gewesen ist. "Eine deutsche Meisterschaft ist schon noch einmal etwas anderes." Pia Ulbrichts Ziel ist es, in Rostock möglichst Bestzeit zu laufen, "und so eventuell ins Halbfinale einzuziehen", sagt sie. Doch die Konkurrenz ist groß. 44 Teilnehmerinnen ihrer Altersklasse haben für die 100m gemeldet.

Zwei junge Damen in einer Disziplin

Mit Jannika Vasold und Luise Schmidt sind am Sonntag gleich zwei Diskuswerferinnen aus Mittweida dabei. Beide zeigten sich in den vergangenen Wochen auf einem Niveau. "Aber die 39-Meter-Marke wollte ich schon etwas öfter überbieten", sagt Jannika Vasold, die eine Meldeleistung von 39,64 m zu Buche stehen hat. Ihre Vereinskameradin qualifizierte sich mit einem Wurf auf 39,02m für die DM in Rostock. "Es ist schön, dass wir zusammen teilnehmen können", sagt Luise Schmidt. "Aber wir necken uns jetzt nicht, wer am Ende den anderen überbietet." Beide möchten gern bis zum Ende des Wettkampfs dabei sein. "Wenn ich sechs Versuche werfen darf, wäre das super", sagt Jannika Vasold. Das wäre gleichbedeutend mit dem Sprung unter die besten Acht. "Wenn das eine von beiden schafft, bin ich schon zufrieden", sagt LG-Trainer Michael Sperling.

Kleine Medaillenchance schon am Freitag

Ob für die Mittweidaer Riege in Rostock vielleicht eine Medaille herausspringt, entscheidet sich wohl schon am Freitag. Die größten Hoffnungen ruhen dabei auf Ulrike Schmidt im Speerwerfen. Gemeldet ist sie mit der fünftbesten Weite (47,52m), aber aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Wochen stapeln Trainer und Athletin tief. "Ich habe nach der U-23-DM in Göttingen schon ein paar Tage gebraucht, um den Wettkampf zu verarbeiten", sagt die Geringswalderin. Mit 38,79 m erlebte sie vor drei Wochen einen herben Rückschlag. "Bei Ulrike fehlt es derzeit einfach an der Konstanz im technischen Bereich", sagt Michael Sperling. Daran habe er mit ihr versucht, in den vergangenen Wochen zu arbeiten. "Aber die Spannweite bei ihren Leistungen ist immer noch sehr groß, weil es von Kleinigkeiten abhängig ist." Ein Versuch auf 47 Meter ist der große Wunsch der Geringswalderin.

Auch vom TSV Fortschritt Mittweida hatte sich ein Leichtathlet für die DM in Rostock qualifiziert. Doch Pepe Schenk (U18) wird die Fahrt nach Mecklenburg-Vorpommern sowie über 100m nicht antreten. "Ich habe mir leider den Hüftbeuger gezerrt, was einen Start unmöglich macht", sagt der 15-Jährige, der bei der U-16-DM im vergangenen Jahr über 100 m Fünfter und über 80m Hürden Vierter geworden ist. Die weiteren Athleten des TSV Fortschritt starten in der kommenden Woche bei der U-16-DM in Stuttgart.