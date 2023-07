LG Mittweida: Leichtathletinnen haben magische Marke fest im Visier

Zwei Leichtathletinnen der LG Mittweida starten am Sonntag bei der Deutschen U-23-Meisterschaft in Göttingen. Eine Speerwerferin hat sich zuvor im Süden Europas vorbereitet.

Mittweida. Auf die Leichtathletinnen Ulrike Schmidt und Jara Graf von der LG Mittweida wartet an diesem Wochenende der erste Höhepunkt der Sommersaison. Beide gehen bei der Deutschen U-23-Meisterschaft in Göttingen an den Start. Dabei kann es vor allem Ulrike Schmidt etwas ruhiger als in der Vorwoche angehen.

Denn die Anreise zur Juniorengala nach Mannheim am vergangenen Wochenende verlief für sie kräftezehrend. "Ich bin davor mit dem Nationalkader zwei Wochen im Trainingslager in Portugal gewesen", sagt die Speerwerferin, die beim LWV Geringswalde mit der Leichtathletik begonnen hatte. "Wir haben dort größtenteils an technischen Abläufen gearbeitet, aber die Rückreise war schon belastend." Ihr Flugzeug landete erst spät in Frankfurt, "und im Hotel bin ich dann erst nach Mitternacht gewesen", berichtet sie. "Am Wettkampftag war ich dann schon etwas erschöpft." Bei der 29. Juniorengala in Mannheim hat Ulrike Schmidt in der Altersklasse U20 schließlich den 9.Rang belegt. Die Mittelsächsin schleuderte ihr Sportgerät im international stark besetzten Zwölferfeld auf 46,43 Meter und war damit viertbeste Deutsche. Allerdings verfehlte sie ihren Bestwert von 49,38 Metern deutlich. Der hätte am Samstag in Mannheim sogar den vierten Rang bedeutet. Der Sieg ging mit 53,25 m an Christina Lahrs vom TSV Wehdel. "In Göttingen wäre es nun schön, die magische Marke von 50Metern endlich zu knacken", sagt Ulrike Schmidt.

Mit Kugelstoßerin Jara Graf ist eine weitere Athletin der LG Mittweida dabei. Die Frankenbergerin hatte in diesem Jahr die 15-Meter-Marke erstmals geknackt: Mit 15,05m steht sie mit der siebtbesten Meldeleistung in der Teilnehmerliste und darf sich Hoffnungen auf die Elite-DM in Kassel machen.