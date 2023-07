Lichtenauer glänzt in den Niederlanden

Richard Irmscher aus dem Lichtenauer Ortsteil Ottendorf ist bei der Dutch-Moto-Classic im niederländischen Assen erfolgreich in seine zweite Rennsaison in der Honda-Talent-Challenge (HTC) gestartet. Nachdem er sich auf dem niederländischen Grand-Prix-Kurs mit seiner Einzylinder-Viertakt-Honda NSF250 in der Qualifikation die erste...