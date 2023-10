Linda bittet Läufer zum großen Finale

Die 10. und letzte Etappe des Sparkassen-Laufcups steht am Wochenende an. Am Sonntag bildet der 52. Crosslauf "Rund um das Sportcenter" in Linda den Abschluss der 11. Auflage dieser Serie. Spannung ist dabei programmiert, denn in allen acht Altersklassen geht es im Kampf um die Spitze extrem eng zu. Am packendsten könnte das Finale...