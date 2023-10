Medaillenreicher Start in die Ferien

Die Kämpfer des Karate-Do Rochlitz haben beim Nachwuchs-Randori in Zwickau fünf Medaillen geholt. In der zusammengelegten Kategorie U 14 und U 16 gelang es Finley Rolke erstmals, außerhalb von Rochlitz das Siegerpodest zu erklimmen. Er freute sich am Ende des Tages über Bronze. Stella Rohland gewann in ihrer Altersklasse, Lea...