Mittelsachse behält Gesamtführung

Motorradpilot Kevin Orgis aus Arnsdorf hat am Wochenende seine Gesamtführung in der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft gefestigt. Im österreichischen Spielberg wurde er in der Superstock-Klasse zunächst Dritter im ersten Rennen. Da allerdings ein Gaststarter auf Rang 2 einkam und nicht in der Gesamtwertung gelistet...