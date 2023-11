Mittelsachsen auf Landesebene vorn

In der Sachsenmeisterschaft im Motorrad-Biathlon hat der zwölfjährige Lias Börnig aus Langenleuba-Oberhain mit rasanten Geländefahrten und meist fehlerfreien Schießleistungen den Titel in der Klasse bis 65 Kubikzentimeter erkämpft. Matti Mademann vom MSC Wechselburg belegte in der Juniorenklasse, in der 85-er Zweitakt- und...